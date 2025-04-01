Психолог предупредила о вреде сарказма в шутках

Сарказм и острые шутки редко вызывают радость, поскольку часто приводят к обидам и недопониманию, рассказала РИАМО педагог-психолог Людмила Манцурова. В связи с этим она призвала к большей эмпатии.

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Сарказм или острые, провокационные шутки вряд ли вызовут у кого-то радость, а вот обида, недопонимание и даже разочарование собеседника станут вполне уместной реакцией. Разве кому-то из нас приятно стать объектом насмешек? — отметила специалист.

Манцурова также напомнила о важности уважения личных границ. Она добавила, что необходимо прислушиваться к просьбам прекратить шутки, даже если они кажутся безобидными. Психолог подчеркнула ответственность за свои высказывания, даже в шутливой форме.

Ранее после истории с уголовным делом в отношении комика Артемия Останина организаторы стендапов в массовом порядке начали подвергать цензуре выступления других артистов. В частности, по данным канала, им объясняют, что можно, а что нельзя говорить.