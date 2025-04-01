Депутат рассказала, в каком возрасте нужно создавать семьи

Юношам и девушкам после переезда от родителей важно как можно скорее создавать семьи.

Таким мнением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Съезжать от родителей может человек, у которого есть деньги, на которые он может жить. Это могут быть его деньги или деньги от родителей. Поэтому тут возможны варианты. Я думаю, что 26 лет — это тот возраст, когда ребята заканчивают учиться, образование и всякие курсы. Хотелось бы, чтобы в эти 26 лет, когда съезжают от родителей, не съезжали в никуда, не было вот этих 15 лет свободного парения у девушки между первым половым актом и рождением ребёнка. Потому что за эти 15 лет столько может произойти, что и рождения ребёнка может не быть. Поэтому важно, чтобы в 26 лет не просто съезжали от родителей, но и семьи создавались, рождались дети».

Брачный договор не вписывается в традиционные ценности России, отметила Буцкая.

«Я против брачного контракта. Я считаю, что это совершенно не наша история. Когда мальчик девочке делает предложение, встаёт на одно колено и предлагает стать женой навеки. Когда одной рукой даёт обручальное кольцо, а другой брачный контракт, то это вообще не про наши традиционные ценности».

Ради 100 тысяч «никто беременеть не будет», заявил сегодня Виталий Милонов. Не исключено, что благодаря выплатам сократится число абортов. Девушкам нужно помочь. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Большинство россиян переезжают от родителей в 26 лет, говорится в материале газеты «Известия». Отмечается, что четверть опрошенных начинают жить отдельно только когда приобретают собственную недвижимость. Ещё 15% уверены, что съезжать от родителей стоит после получения высшего образования, а 4% — по наступлении совершеннолетия. При этом 12% респондентов выразили уверенность, что переезд не нужен вовсе и жить стоит всем вместе.