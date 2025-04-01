Эксперт объяснила, в чем заключается опасность чувства вины

Оно «агрессивно» и влияет на сексуальные отношения в паре. Об этом Елена Соловьёва сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Козёл отпущения — это когда ребёнок воспринимается как потенциальная проблема, он всегда во всём виноват, и ему за всё стыдно. Такие люди приходят в отношения с огромным чувством вины, стыда и долга. Они приходят в отношения с таким посылом, что они и не имеют никакого права в этих отношениях. Как бы ни сложилось всё, такой человек будет думать, что всегда будет виноват он. Такой подход отношения разрушит, даже если второй человек будет спокойный, терапевтичный, влюблённый, готовый к отношениям. Вина агрессивна, человек начинает себя разрушать, ограничивать себя. Это часто сказывается и на сексуальных отношениях в паре. Это очень тяжёлый груз».

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