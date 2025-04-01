Психолог объяснил, чем опасен полный отказ от любимых продуктов

Резкий отказ от любимых продуктов, таких как шоколад или сыр, может негативно сказаться на психике и организме. По словам гештальт-терапевта, психолога Дмитрия Степанова, строгие запреты провоцируют стресс, заставляя тело компенсировать потери с удвоенной силой.

© runews24.ru

Эксперт отметил, что такие продукты, как сыр и шоколад, способствуют выработке серотонина и дофамина — гормонов счастья. Их полное исключение из рациона может привести к эмоциональному дискомфорту и усилению тяги к запретной пище, что нередко заканчивается срывами и перееданием.

Попытки заменить любимые угощения «здоровыми» аналогами часто не приносят желаемого эффекта. Организм распознает подмену, что лишь усиливает чувство неудовлетворенности.

Вместо жестких ограничений специалист советует умеренное потребление любимых продуктов и осознанный подход к питанию. Полный запрет на определенные блюда может не только ухудшить настроение, но и нарушить пищевое поведение, тогда как сбалансированный рацион позволяет поддерживать здоровье без лишнего стресса, резюмировал психолог РИАМО.

Ранее диетолог Соломатина опровергла миф о вреде растворимого кофе. Также диетолог Пристанский развеял миф о продуктах, замедляющих старение.