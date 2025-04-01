Психолог рассказал, что помогает легче перенести жизненные трудности

Апрель начинается с неофициального праздника, который в народе называют Днем дураков, или Днем смеха. Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс рассказал, что развитое чувство юмора говорит о том, что человек может легче переносить негативные обстоятельства жизни.

Но отшучиваясь от проблем важно не впасть в крайность, отметил эксперт.

Специалист сообщил, что отрицательные эмоции, которые возникают у человека в разных ситуациях, чаще всего связаны не с самой ситуацией, а с отношением к ней. В результате «хочу» или «надо» не совпадает с реальностью. Преодолеть это можно только после изменения своего отношения к реальности и принятия того, что она может не соответствовать ожиданиям, и это нормально, отметил психолог.

«Чувство юмора — это, я бы сказал, следствие способности изменить свое отношение к обстоятельствам. Не так, что человек с помощью чувства юмора меняет отношение к реальности, а у людей, которые умеют менять отношение к реальности, появляется чувство юмора. Конечно, человек, склонный отшучиваться от переживаний, будет более ресурсным и более спокойным», - сообщил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт считает, что можно использовать шутки и смех, чтобы научиться проще относиться к жизни. Но тут все сильно зависит от состояния человека, пытающегося при помощи юмора изменить отношение к жизни. Если у человека на протяжении долгого времени длится эмоциональный упадок или клиническая депрессия, то никакие попытки отшутиться от тяжелых ему не помогут, отметил Михаил Хорс.

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