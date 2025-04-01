Психология манипуляций: как их распознать и что с этим делать

Наверное, все когда-то в жизни сталкивались с манипуляциями. Такое встречается даже от самых близких людей. Манипуляции не всегда бывают явными и агрессивными, иногда их бывает не просто распознать. Но они могут серьезно влиять на нашу жизнь, здоровье и эмоциональное состояние. Чем раньше вы начнете распознавать их, тем легче будет защищать себя от влияния манипулятора. А как это сделать, нам рассказала психолог Кристина Тищенко.

Люди манипулируют по разным причинам, но чаще всего это связано с:

Желанием контроля. Манипуляторы стремятся контролировать действия и эмоции других людей, чтобы обеспечивать себе преимущество в отношениях или ситуации.

Страхом потери. Манипуляции часто являются следствием страха утратить что-то важное — будь то отношения, положение в коллективе или материальные блага. Манипулятор использует этот страх для того, чтобы удержать человека в зависимости от себя.

Выгодой. Манипуляции могут быть направлены на получение личной выгоды — будь то эмоциональная, финансовая или социальная. Человек, использующий манипуляцию, пытается получить больше, чем мог бы получить при честных и открытых отношениях.

Основные виды манипуляций и их механизмы

Чрезмерная лесть — манипулятор часто использует ее, чтобы завоевать свою «жертву», т. к. чрезмерные подарки — как способ подсадить на крючок и заставить вас чувствовать себя обязанными. Психолог: «Мы часто видим картинки дам с огромными букетами на дорогих авто, но даже не задумываемся, что скрывается под этой фикцией. И какая цена „послушания“ стоит за этой выстроенной глыбой идеализации».

Эмоциональное давление и чувство вины — манипулятор заставляет вас действовать в его интересах, используя ваши чувства: вины, страха, сочувствия или любви. Они часто перекладывают ответственность на других, чтобы те чувствовали себя виноватыми.

«Как яркий пример: мать, которая жонглирует чувством долга и вины своего уже взрослого ребенка через концепцию: „Ты должен мне быть благодарным, что появился на свет“, и такой матери не важно, что ее сын или дочь давно переступили черту сорокалетнего возраста. Здесь важнее свой собственный интерес и чувство контроля. Ведь она когда-то пожертвовала собой ради жизни ребенка», — рассказывает наш эксперт.

Газлайтинг или нарушение личных норм — манипулятор заставляет вас сомневаться в собственной реальности, в том, что происходило, и то, как вы лично воспринимаете эту ситуацию.

Кристина:

«Бытовой пример: подруга, которая без зазрения может рассказать, что рыжий цвет ваших волос делает вас немного „колхозной“, и вам давно пора перейти на светлую или темную сторону. А еще одежда, которую вы носите — полный „стрем“, ну и отношения, в которых вы находитесь — абсолютно вам не подходят. Мы можем думать, что такой способ общения — это самая простая забота, кто ж еще о нас, бедных, так позаботится, как ни эта язвительная фигура в виде друга, которая точно знает, какую жизнь вам лучше прожить».

Обесценивание и попытка изолировать от друзей, близких и даже родственников — манипулятор принижает вашу значимость и достоинство, заставляя сомневаться в своих силах. А часто все это обесценивание распространяется на все и всех, что вас окружает.

Психолог:

«Агрессор в виде манипулятора отгораживает вас медленно и технично от друзей и родственников (источника поддержки) с целью перевести вас в беспомощное эмоциональное состояние, чтобы вы, ни дай Бог, не узнали другое альтернативное трезвое мнение касательно какой-либо ситуации».

Манипуляция страхом — манипулятор использует угрозы и страх, а еще чаще свое непредсказуемое поведение, чередование агрессивных действий с моментами заботы и внимания.

«И тогда „жертва“ может стать свидетелем физического или эмоционального влияния, сменяющееся чувством раскаяния агрессора и задаривания извинениями и подарками. В данном случае жертва попадает в фрустрацию, ведь в мире двойных посланий нет ясности», — поясняет специалист.

Как распознать манипуляции

Наш эксперт советует обращать внимание на несколько ключевых признаков.

Частые чувства вины и тревоги — если в вашем общении с человеком часто возникают чувства вины или страха, это может стать вашим сигналом.

Неясные, двусмысленные просьбы — если вам предлагают решение, которое на первый взгляд выглядит как выбор, но в действительности это только иллюзия.

Чувство неоправданного давления — когда вам пытаются внезапно поставить ультиматум или заставляют принять решение без времени на размышления.

Подрывание вашей уверенности — если человек постоянно заставляет вас сомневаться в своих силах или знаниях.

Манипуляции широко распространены в профессиональной среде, где коллеги или начальники могут использовать различные приемы, чтобы добиться своих целей. Например:

нереалистичные требования и сроки, что заставляет вас работать сверхурочно без учета ваших потребностей;

обвинения в неудачах или перекладывание ответственности за ошибки на других;

игры с лояльностью и создание ложных привязанностей с целью получения дополнительной выгоды.

Так как же защититься от манипуляций

1Осознайте свои личные границы, не бойтесь говорить «нет» и защищать свои потребности. «В психологии есть такой термин, как психоэмоциональное взросление — возможность распознавать свои чувства и умение опираться именно на них. Говорите откровенно, не позволяйте манипулятору менять ваши слова и чувства», — советует психолог. Практикуйте критическое мышление. Сомневайтесь в информации и проверяйте ее. Не бойтесь быть сложными и думающими. Развивайте уверенность через осознание своей самоценности. Учитесь выстраивать самопоглаживающие диалоги с самим собой. Будьте теплой и поддерживающей фигурой для самого себя. Ищите поддержку в семье и у профессионалов, особенно если манипуляция оказывает сильное воздействие на ваше психическое состояние. Занимайтесь своим физическим состоянием: спорт, медитация, йога, чтобы снимать уровень стресса.