Гинеколог рассказал, как оргазм влияет на мозг

Раскрыто неожиданное воздействие оргазма на мозг
Сильный оргазм может спровоцировать оцепенение или легкую потерю памяти, убежден гинеколог Сатчидананда Мэйти. Неожиданные последствия сексуального удовлетворения он раскрыл изданию Metro.
Врач указал, что оргазм можно сравнить с фейерверком, в котором задействовано сразу все тело. По его словам, нервные окончания клитора связаны с половым нервом, который отправляет сигналы в мозг и тем самым активирует лимбическую систему, отвечающую за чувства эйфории и удовольствия. В этот момент происходит выброс дофамина, эндорфина и окситоцина, а затем наступает период оцепенения.
«Это мечтательное, отрешенное чувство может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от человека и интенсивности оргазма», — рассказал Мэйти.
Кроме того, по его словам, в редких случаях оргазм может спровоцировать транзиторную глобальную амнезию — кратковременную потерю памяти, которая обычно безвредна для человека.
«Это происходит из-за внезапного падения артериального давления и снижения притока крови к мозгу», — объяснил гинеколог.
Мэйти добавил, что также человек может чихать или плакать после секса. По его словам, первая реакция возникает у некоторых людей из-за активной стимуляции нервной системы, а вторая — из-за всплеска регулирующих настроение гормонов пролактина и окситоцина.
Ранее гинеколог Талия Кроуфорд назвала главную причину отсутствия оргазма у женщин. По ее словам, без стимуляции определенных зон женщинам труднее получить удовольствие от секса.