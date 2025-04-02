Психолог объяснил, почему людям хочется развестись

Некоторые супруги, прожившие вместе не один десяток лет, в пылу чувств могут решить, что им пора расстаться. В чём причина таких мыслей, стоит ли действительно разрывать отношения и как их сохранить, рассказала психолог Александра Метальникова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Она отметила, что чем старше люди становятся, тем чаще их посещают мысли о прекращении отношений. Иногда это связано с семейными историями: если их родители расстались в таком же возрасте, как сейчас у их ребёнка, то и взрослые могут начать переживать о разрыве.

Психолог подчеркнула, что важно бороться со страхами, которые могут возникать на пустом месте: например, уж уйдёт, т.к. я плохая жена; такие вещи заседают глубоко в сознании, нужно их искоренять.

Она также отметила, что многие люди проецируют на своих партнёров свои собственные недостатки и ожидают, что те будут их исправлять. Однако стоит помнить, что у каждого человека свои задачи и приоритеты.

Эксперт напомнила, что идеальных отношений не бывает, и настоящая любовь начинается после того, как розовые очки спадают, и человек видит партнёра таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Она также отметила, что семья — это сложное искусство, и над отношениями нужно работать так же, как и над другими навыками.

Брак стоит сохранять, если есть уважение, общие ценности и радость от совместной жизни. Если внутри пары пустота или ощущение, что это не тот путь, лучше не сохранять отношения ради абстрактных целей. Каждый человек имеет право на выбор.