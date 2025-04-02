Четыре совета по работе с зумерами

Молодые специалисты поколения Z часто становятся головной болью для работодателей: они быстро увольняются, ожидают стремительного карьерного роста и плохо адаптируются к рабочему ритму. Как найти с ними общий язык и превратить из угрозы в возможность для развития бизнеса? Своими советами делится основатель клуба предпринимателей и руководителей «Пятый Элемент» Игорь Рыжков.

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Совет 1. На собеседовании общайтесь с кандидатом, как с равноправным партнёром

Соискатели из поколения Z плохо подготовлены к собеседованиям, рекрутёры отмечают их слабые навыки общения с HR-менеджерами. Игорь Рыжков советует не превращать собеседование в конкурс красноречия, а стремиться раскрыть потенциал кандидата.

«Если оценивать человека только по его способности красиво говорить, можно легко ошибиться. Важно не просто слушать, а помогать кандидату раскрыться: задавать открытые вопросы, просить привести примеры, уточнять детали. Вести диалог, как с равным партнёром, а не экзаменуемым студентом», — Игорь Рыжков.

По мнению эксперта, собеседование сегодня должно быть полноценными переговорами, где работодатель и соискатель выступают равноправными сторонами. Ведь в конечном итоге компаниям нужны не лучшие ораторы, а лучшие профессионалы, подчеркивает Игорь Рыжков.

Совет 2. Настройте систему адаптации и менторинга новых сотрудников

Более 70% студентов готовы сменить место работы после выпуска, а 10% вообще планируют начать свое дело. Игорь Рыжков считает, что проблема не в «нелояльных» зумерах, а в том, что компании до сих пор работают по-старому.

«Большинство признаёт, что их система адаптации новых сотрудников далека от идеала. Предполагается, что новичок должен сам встроиться в коллектив, иначе ему "тут не место". Но так ли это правильно с точки зрения бизнеса, где каждый новый сотрудник — это инвестиция?» — Игорь Рыжков.

Эксперт рекомендует настроить систему менторинга и интеграции, которая поможет новым сотрудникам быстрее адаптироваться и приносить пользу бизнесу. Тогда, по мнению Игоря Рыжкова, проблема с «нелояльными» зумерами просто исчезнет. Они не угроза, а сигнал к тому, что пора менять устаревшие процессы, подчёркивает эксперт.

Совет 3. Предложите сотрудникам чёткий и прозрачный карьерный трек

По словам Игоря Рыжкова, зумеры ищут смысл в работе и ожидают прозрачных правил игры. Они хотят видеть перспективы своего развития и готовы вкладываться в рост, если понимают, «зачем» и «как».

«Просто говорить молодым специалистам «у вас есть возможности для карьерного роста» уже недостаточно. Нужно предлагать чётко выстроенный карьерный трек. Это не просто абстрактное обещание «перспектив», а понятная система шагов: какие компетенции и результаты нужны для продвижения, какие сроки реальны, какие альтернативные траектории роста возможны», — Игорь Рыжков.

Эксперт отмечает, что карьерная лестница в компании не обязательно должна быть одна. Зумеры любят разнообразие и охотно пробуют себя в разных ролях. Поэтому, по мнению Игоря Рыжкова, важно предусмотреть возможности для горизонтального роста и ротации кадров между подразделениями.

Совет 4. Дайте сотрудникам возможность влиять на продукт и бизнес-процессы компании

Игорь Рыжков подчеркивает, что зумеры выросли в эпоху, когда их мнение всегда спрашивали и учитывали. И они ожидают того же от работодателя. Им важно, чтобы их идеи и инициативы были услышаны и интегрированы.

«Это поколение выросло на обратной связи. Они привыкли, что их вклад ценят и их мнение имеет значение. Поэтому компаниям важно дать им возможность реально влиять на продукт, на бизнес-процессы, на корпоративную культуру. Вовлекать их в принятие решений, в генерацию идей по развитию», — Игорь Рыжков.

По мнению эксперта, это позволит не только удержать молодых специалистов, но и привнести в компанию свежий взгляд и инновационные решения. Игорь Рыжков советует регулярно проводить сессии обмена идеями, создавать кросс-функциональные проектные команды и поощрять инициативу на всех уровнях.

Действительно ли проблема зумеров такая серьёзная

Игорь Рыжков считает, что отличия между поколениями в профессиональной сфере часто преувеличены. Многие особенности, которые приписывают зумерам — такие как желание видеть смысл в работе, иметь возможности для развития и влиять на процессы в компании — на самом деле свойственны специалистам всех возрастов.

«Просто представители поколения Z более открыто и настойчиво выражают эти потребности».

По мнению эксперта, компаниям стоит воспринимать зумеров не как проблему или угрозу, а как своеобразных «проводников будущего». Их запросы и ожидания от работодателя — это сигнал к тому, что пора менять устаревшие процессы и подходы в управлении персоналом.

За что работодатели хвалят и за что ненавидят зумеров, читайте в нашей статье.