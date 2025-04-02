Стало известно, полезны ли трудоголики для начальства

Ученые выяснили, как самооценка трудоголиков влияет на их преданность работе и психическое здоровье. С выводами и рекомендациями можно ознакомиться на страницах журнала Frontiers in Psychology.

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Исследование проводилось среди 544 выпускников французской бизнес-школы в течение восьми месяцев. Оно проходило на фоне роста цифровизации и распространения удаленной работы во время пандемии COVID-19, которые значительно изменили отношение людей к своей работе.

«С появлением смартфонов и электронной почты границы между личной и профессиональной жизнью стали размываться, и у многих это привело к увеличению рабочего времени, — констатирует профессор Школы промышленных отношений Монреальского университета Мари-Коломб Афота. — Когда началась пандемия, многие думали, что удаленная работа изменит ситуацию. Однако произошло обратное: многие фрилансеры чувствуют себя обязанными быть доступными круглосуточно, чтобы доказать свою продуктивность и преданность работе».

Три типа вовлеченности в работу

Исследование выделяет три типа чрезмерной вовлеченности в работу:

трудоголизм — токсичная форма, характеризующаяся «постоянным внутренним давлением и навязчивыми мыслями о работе»,

— токсичная форма, характеризующаяся «постоянным внутренним давлением и навязчивыми мыслями о работе», увлеченность — позитивное состояние, связанное с энергией, энтузиазмом и концентрацией,

— позитивное состояние, связанное с энергией, энтузиазмом и концентрацией, аффективная приверженность — эмоциональная привязанность к компании.

Исследование выявило связь между этими типами вовлеченности и самооценкой работников. Для всех трех типов характерна коллективная самоидентификация — определение себя через принадлежность к группе, в то время как индивидуалистическая самооценка связана только с трудоголизмом.

«Трудоголизм мотивирован в основном более темными, менее позитивными целями, такими как потребность доказать свою ценность — как себе, так и другим, — объясняет Афота. — Проблема в том, что он никогда не заканчивается и в итоге становится разрушительным».

По ее словам, вредя себе, трудоголики в конечном счете снижают пользу, которую приносят своему работодателю: «Трудоголизм приводит к увеличению количества рабочих часов, перегрузке на работе и риску депрессии и эмоционального выгорания».

«Это открытие ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что организации выигрывают от найма людей, которые работают много часов. На самом деле, это не обязательно хороший знак», — подчеркивает исследовательница.

14% работников — трудоголики

По некоторым оценкам, около 14% работников страдают трудоголизмом, поэтому различия между здоровой увлеченностью и чрезмерной нагрузкой — важная проблема общественного здоровья.

Работодатели ошибаются, полагая, что им выгодно, чтобы сотрудники всегда были на работе или постоянно доступны, уверена Афота:

«Особенно это касается профессионалов, чьи обязанности трудно измерить. Работодатели оценивают количество потраченного времени, но это когнитивное искажение: если человек много работает — это не значит, что он компетентен».

Профессор посоветовала начальству научиться распознавать признаки трудоголизма, поддерживать здоровую увлеченность трудовыми обязанностями, внедрять практики, способствующие балансу между работой и личной жизнью.