Психолог рассказал, как женщин завлекают в проституцию

В Красноярском крае расследуется дело, фигурантами которого стали представители ОПГ. Бандиты похищали девушек для проституции, а за отказ заниматься сексом или побег подчиненных избивали и унижали. Как не стать жертвой сексуального насилия и можно ли как-то помочь? Своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделился психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский.

© unsplash

«Криминал в сфере проституции во всем мире пользуется тремя вещами: тем, что люди боятся полицию и не доверяют ей. Криминал начинает изображать из себя добрых «папочек», старших братьев и друзей, которые помогут в жизни, поддержат, защитят и дадут заработать. Хотя на самом деле, все происходит с точностью наоборот.

Между тем, кинематограф десятилетиями показывает плохих продажных полицейских и хороших бандитов, а молодежь ориентируется именно на хороших преступников. В фильмах, новостях и социальных сетях последние тридцать лет транслируется так называемый эффект золушки-проститутки», когда девушка проститутка, содержанка, эскортница, именно благодаря своей профессии однажды встречает богатого героя, любовника и спасителя, который женится на ней и дает ей счастливую жизнь. Вот у девушек и возникает ошибочное ощущение, что все проститутки однажды счастливо выйдут замуж за богачей, а потому стоит пару лет для этого поработать.

Наконец, в зоне риска оказываются неполные семьи, где у девушки всего одна мать, которая не может не обеспечить ей хороший уровень жизни, не способна защитить или дать достойную путевку в жизнь. Вот проституция и воспринимается как «путевка в жизнь»: возможность вырваться из нищеты, переехать в большие миллионные города и увидеть то, что дома в маленьком городке никогда не увидишь.

Я бы советовал более активно показывать эффективность и честность полиции, снимать соответствующие сюжеты, давать социальную рекламу. Проституцию невозможно победить пока криминал побеждает в сфере пиара. Ну и конечно должна быть везде реклама и телефонов доверия полиции и бесплатные психологи, а также важно чтобы между родителями и детьми были доверительные отношения».