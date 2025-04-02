Ирина Безрукова рассказала, как относится к поиску своего мужчины

Актриса Ирина Безрукова поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробностями личной жизни. Звезда заявила, что надеется на встречу со «своим» мужчиной, но не занимается его поиском.

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«В любом возрасте можно полюбить и встретить своего человека. Я верю, что по-настоящему гармоничные отношения бывают, когда встречаются близкие по духу люди. Поэтому я не ищу никого специально. Такие встречи случаются сами, когда приходит время. Надеюсь, что это случится! А пока мое сердце свободно», — призналась артистка.

Знаменитость 1 апреля разыграла поклонников, снявшись в объятиях мужчины, лицо которого она скрыла смайликом. Позже актриса призналась, что позировала со своим другом певцом Николаем Басковым. Безрукова попросила ее не осуждать за невинную шутку.

Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.