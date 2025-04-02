Психолог объяснил разницу в сексе до и после брака

Да, эта разница есть. Вы же знаете, что длительная связь и наличие детей качественно меняют отношения партнеров. В том числе и сексуальные. Об этом хорошо осведомлены все пары, утонувшие в рутине и заботе об отпрысках. Однако на первый взгляд совершенно непонятно, как штамп в паспорте может влиять на качество секса. Об этом подробнее нам рассказала клинический психолог Екатерина Вали.

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«Над качеством любых отношений придется работать, если они длятся больше 6 месяцев. Отношения — это взаимообмен энергией, временем и любыми другими ресурсами, это танец, где вы сближаетесь и отдаляетесь друг от друга в течение всего времени. И этот танец может продолжаться бесконечно до тех пор, пока вы чувствуете любовь и готовы ею делиться», — рассказывает эксперт.

Как официальный брак влияет на секс

Чтобы чувства не погасли, иногда нужны дополнительные искры. В сложные времена нужно укрыть их от ветра, иногда раздуть, а иногда даже наоборот, чуть убрать дровишек. И делать все это придется со штампом в паспорте или без него. Так в чем же тогда разница? Психолог:

«Разница есть, но не для всех. Для большинства людей штамп в паспорте — это ответственность и обязательства. Такие отношения дают больше уверенности в партнере, а значит, больше чувства безопасности».

Что происходит с нами, особенно с женщинами, когда мы чувствуем себя максимально безопасно? Мы готовы всерьез заняться удовлетворением следующего уровня своих потребностей, и в первую очередь сексуальных. Именно по этому принципу традиционно женщина выбирает себе партнера и принимает ухаживания мужчины.

«Все действительно просто. Получается, штамп в паспорте способствует влюбленности, сексуальному раскрепощению женщины и действительно качественно улучшает отношения. Мужчины, кстати, тоже становятся сильно счастливее в браке и отмечают, как спокойствие, стабильность и регулярный безопасный секс положительно сказывается на всех сферах жизни, в том числе доходе и карьере», — подчеркивает специалист.

Сексу нужно уделять полноценное внимание

«Но откуда тогда столько разводов?» — спросите вы. Добавьте туда скуку, которая непременно возникает в любых долгосрочных отношениях. Вспоминая, как страстно все начиналось, мы часто не понимаем, куда же делась былая пылающая влюбленность. Психолог:

«Дело в том, что любые отношения цикличны и развиваются по спирали, это нормально и естественно! Тут-то мы и вспоминаем, что над качеством отношений всегда нужно работать. Но, к сожалению, иногда бывает слишком поздно. Отношения и секс — важная часть нашей жизни, которой необходимо уделять полноценное внимание».

Вне зависимости от штампа в паспорте умение выстраивать качественные долгосрочные отношения — ключ ко всему. Но в случае официального брака это имеет логичный, понятный и социально-одобряемый вектор.

«Брак не про секс и отношения, на самом деле он про гораздо большее и затрагивает много смежных людей и связей в нашей жизни. Поэтому советую принимать все решения об отношениях взвешенно и по любви. А от иллюзии, что в долгосрочных связях можно исключительно наслаждаться, предлагаю отказаться», — добавляет психолог.

Как штамп в паспорте сказывается на доверии

Качество отношений и секса зависит от самых разных причин. Для большинства мужчин и женщин такой психологический фактор, как стабильность и официальность, будет влиять на уровень личной уверенности и восприятие себя.

«Для этих людей наличие штампа в паспорте может действительно быть причиной большего доверия к партнеру, а значит, способствовать сексуальной раскрепощенности и улучшению взаимоотношений», — подчеркивает психолог.

Для других людей, по мнению нашего эксперт, наличие безопасных, предсказуемых и гармоничных отношений станет фактором снижения либидо просто потому, что они буквально не умеют получать любовь в «тихой гавани».