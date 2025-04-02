Ученые подтвердили пользу секса и мастурбации

Секс и мастурбация на ночь действительно помогают спать лучше — к такому выводу пришли австралийские ученые, исследовав влияние вечерней сексуальной активности на сон и самочувствие. Результаты опубликованы в журнале Sleep Health.

© Lenta.ru

В исследовании участвовали 14 человек — семь молодых пар, живущих вместе и не страдающих нарушениями сна. В течение 11 ночей они соблюдали разные сценарии: отказывались от секса, занимались мастурбацией или вступали в половой контакт. Все участники использовали специальные устройства, фиксирующие фазы сна, а по утрам заполняли анкеты о самочувствии.

Как показали результаты, после вечерней сексуальной активности сон становился глубже, засыпание происходило быстрее, а пробуждение — легче. Особенно сильный эффект наблюдался после секса с партнером. Оргазм сопровождался выбросом гормонов, которые способствуют расслаблению и восстановлению, таких как окситоцин и пролактин, а уровень стресса снижался.

Кроме того, у пар усиливалась синхронность фазы быстрого сна — периода, когда мозг особенно активен и формируются сны. Уровень мотивации на следующий день также был выше после секса или мастурбации, чем после вечера без интимной близости.

Авторы считают, что сексуальная активность может рассматриваться как естественное средство для улучшения сна и общего состояния организма.