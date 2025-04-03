Названы цели, достижение которых приносит наибольшее счастье

Новое исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (Австралия) показало, что счастье и благополучие зависят не только от самого факта достижения целей, но и от причин, побуждающих этих целей добиваться.

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Авторы опросили 197 человек из Австралии и Сингапура. Участникам предлагалось определить две личные цели, которые они считают наиболее значимыми, объяснить причины их достижения и пройти опрос по субъективному благополучию. Исследование опубликовано в Journal of Cross-Cultural Psychology.

«Наше исследование показывает, что люди, которые преследуют цели, обусловленные отношениями, например, укреплением связи с любимыми, как правило, ощущают большее счастье и благополучие», — сказала профессор Джоан Диксон, руководитель исследования.

Люди же, подверженные внешнему давлению — будь то общественные ожидания, страх неудачи или чувство вины за недостижение цели — сообщают о самом низком уровне благополучия даже в случае достижения целей.

«Когда у человека складывается впечатление, что он "должен" что-то делать, а не искренне стремится к личной цели, это может отрицательно сказаться на его психическом здоровье», — добавила она.

Достижение целей, связанных с личными интересами и ценностями, ассоциируется с гораздо большим личным благополучием. Однако в Сингапуре такая разница гораздо больше, чем в Австралии. Пока не до конца понятно, почему существует такая разница.

Исследование, охватившее участников из двух стран, подчеркивает важность личной мотивации для жизни и субъективного благополучия людей.