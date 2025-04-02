Найден способ снизить негативное влияние соцсетей на самооценку женщин

Осознанный анализ того, как фитнес-контент в социальных сетях влияет на настроение, может помочь молодым женщинам снизить негативное влияние сравнения себя с идеализированными образами блогеров. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтон в новом исследовании, опубликованном в в журнале Health Communication.

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Ведущая автор исследования, доцент Джессика Уиллоуби, изучала влияние так называемого «fitspiration» — вдохновляющего фитнес-контента — на самооценку женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Ученые проверили, могут ли короткие ежедневные размышления о просмотренном контенте изменить восприятие своего тела.

В рамках эксперимента 40 участниц сначала прошли опрос о своем отношении к фитнес-контенту, а затем в течение четырех дней дважды в день получали сообщения с просьбой поразмышлять о просмотренном. После завершения эксперимента проводился повторный опрос, а также углубленные интервью с семью участницами.

Результаты показали, что после четырех дней осмысленного анализа уровень сравнения участниц с женщинами на изображениях заметно снизился. Однако общий уровень удовлетворенности своим телом вырос лишь незначительно, а способность критически анализировать источник информации не изменилась.

Тем не менее, интервью с участницами дали более глубокое понимание процесса. Многие осознали, как разный контент влияет на их настроение. Некоторые даже начали целенаправленно отписываться от аккаунтов, которые вызывали у них негативные эмоции.

По словам Уиллоуби, этот метод рефлексии может стать простым и доступным способом помочь молодым женщинам минимизировать негативное влияние соцсетей на их самооценку. Она планирует развить этот подход, добавив новые элементы. Кроме того, ученые хотят глубже изучить, как разные люди воспринимают сексуализированные образы в фитнес-контенте и как это отражается на их эмоциональном состоянии.