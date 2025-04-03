Ученые выяснили, кто больше доверяет теориям заговора

Турецкие ученые выяснили, что люди с параноидальным мышлением и недоверием к науке чаще верят в теории заговора, связанные с изменением климата. При этом такие факторы, как пол, идеологическая принадлежность и активность в социальных сетях, не оказывают значимого влияния на формирование этих убеждений. Работа опубликована в журнале Current Psychology (CPsychology).

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Исследование ученых было направлено на изучение психологических и социальных факторов, влияющих на восприятие климатических теорий заговора в Турции — стране, где дискуссии вокруг науки о климате имеют иные особенности, чем в западных обществах.

В опросе приняли участие 556 будущих учителей из двух турецких университетов в возрасте от 19 до 30 лет. Участники заполняли анкеты, оценивавшие их веру в климатические заговоры, параноидальные наклонности и доверие к науке. Анализ показал, что высокая параноидальное мышление способствовало восприятию климатического кризиса как внешнего манипулятивного воздействия.

Неожиданным открытием стало отсутствие связи между идеологическими взглядами и верой в климатические заговоры. В отличие от США, где отрицание изменений климата часто связано с консервативными взглядами, в Турции климатические вопросы не так сильно политизированы. Также оказалось, что частота использования соцсетей не влияет на склонность к конспирологическому мышлению — важнее контент, с которым взаимодействуют пользователи.

Исследование подчеркивает необходимость учитывать культурные особенности при разработке стратегий борьбы с климатическим скептицизмом. В условиях Турции борьба с конспирологическими убеждениями может потребовать особого внимания к вопросам национальной идентичности и психологической предрасположенности к недоверию.