Исследователи ответили, как алкоголь влияет на выбор партнера

Ученые из Института химической экологии Макса Планка выяснили, что потребление алкоголя увеличивает шансы самцов дрозофил (Drosophila melanogaster) на успешное спаривание. Спирт стимулирует выработку половых феромонов, делая самцов более привлекательными для самок. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

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У одиноких самцов есть особая склонность к употреблению алкоголя, однако в их организме существует встроенный механизм самоконтроля. Исследователи выявили три независимых нейронных цепи, которые регулируют восприятие алкоголя.

Две из этих цепей отвечают за привлекательность этанола и метанола, в то время как третья активируется при слишком высокой концентрации спиртов, вызывая отвращение. Такой механизм помогает мухам находить баланс: они могут наслаждаться некоторыми преимуществами алкоголя, но при этом избегать отравления.

Результаты этого исследования могут пролить свет на механизмы принятия решений у животных и их способность адаптироваться к окружающей среде.