В России образовался новый портрет приемной матери

На Среднем Урале наблюдается заметная тенденция — все больше одиноких женщин принимают решение стать приемными родителями. Как отмечает Светлана Блинова, руководитель школы приемных родителей организации «Дорогами Добра», если раньше детей преимущественно брали полные семьи, то теперь все чаще это делают самодостаточные женщины, не состоящие в браке.

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По словам психолога, типичный портрет такой приемной матери — социально состоявшаяся женщина 38 лет и старше. Многие из них ранее сосредотачивались на карьере, а теперь ощущают потребность реализовать себя в материнстве, утверждает эксперт в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

Осознание готовности воспитывать ребенка в одиночку часто приходит во время обучения в школе приемных родителей, когда становится очевидным, что женщина психологически готова к этому ответственному шагу, в то время как ее партнер — нет.

В отличие от женщин, одинокие мужчины крайне редко доходят до финальной стадии усыновления. За десятилетний опыт работы школы лишь трое мужчин прошли полный курс подготовки, но ни один из них в итоге не стал приемным родителем. Этот социальный тренд отражает изменения в общественном сознании — сегодня для того, чтобы дать ребенку любовь и заботу, формальный брачный статус становится менее значимым фактором, чем личная зрелость и готовность к родительству.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что общественник из организации «Батя» призвал не мешать дракам в школе и поддерживать отцов.