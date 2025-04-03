Мужчины вспомнили о самых странных секс-просьбах женщин

Пользователи сети вспомнили о секс-просьбах женщин, которые считают самыми странными. Своим опытом мужчины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

© Unsplash

Многие мужчины вспомнили довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой. Однако и среди таких просьб встречались необычные.

«‎Девушка хотела, чтобы я помочился, пока член стоит у нее внутри. Я объяснил, что при эрекции это невозможно», — DirtyDeedsPunished, пользователь Reddit.

Некоторые пользователи поделились и по-настоящему жуткими историями.

«‎Однажды ночью она включила электрического Иа-Иа в натуральную величину. У него были красные глаза. Я пошел его выключать, а она потребовала: "Оставь его включенным". Это был 1998 год. Может быть, в игрушке была камера, может быть, нет. Но голова Иа-Иа двигалась вверх-вниз, а красные глаза сверкали. Была темная ночь, даже если съемка и шла», — IwillBOLDyourTYPOS.

Некоторые женщины удивляли своих мужчин играми с едой.

«‎"Разогрей говяжьи котлеты и съешь их с моих сисек". Я чуть не оторвал дверцу морозилки», — PewpyDewpdyPantz, пользователь Reddit.

Ранее мужчины рассказали об ошибках в постели, которые они считают самыми большими в своей жизни. Многие пользователи признались, что из-за состояния опьянения засыпали прямо в процессе секса.