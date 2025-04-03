Ученые проанализировали поведение проституток

Российские учёные из СПбГУ совместно с коллегами из Регионального центра судебной экспертизы провели исследование, которое выявило много общих черт в психологии женщин, предрасположенных к самоповреждению, расстройствам пищевого поведения, и вовлечённых в проституцию. Отмечаются, что такие женщины чаще страдают от низкой самооценки, склонны к одиночеству и испытывают трудности с принятием своего тела.

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Российские учёные из Санкт-Петербургского государственного университета и Регионального центра судебной экспертизы выяснили, что женщины, вовлечённые в проституцию, по психологическим характеристикам близки к людям с саморазрушительным поведением. Полученные выводы помогут в предотвращении такого пагубного и противозаконного явления, как проституция. Об этом RT сообщили в пресс-службе СПбГУ. Результаты научной работы опубликованы в журнале «Психология и право».

В исследовании СПбГУ участвовали 526 женщин в возрасте от 18 до 41 года. Участницы были разделены на несколько групп. В первую (198 человек) вошли женщины, склонные к самоповреждениям — форме аутоагрессии, которая выражается в причинении себе физической боли. Считается, что в основе такого поведения лежит попытка снять нервно-психическое напряжение в сложной ситуации, когда человек не может открыто выражать свои эмоции. Вторую группу (82 человека) составили участницы с расстройствами пищевого поведения. Так называют психические заболевания, которые выражаются или в отказе от еды, или в неконтролируемом переедании. Ещё одна группа (44 человека) состояла из женщин, вовлечённых в проституцию.

В контрольную группу вошли 202 молодые женщины с просоциальным и адаптивным поведением, то есть легко приспосабливающиеся к изменению жизненных обстоятельств и готовые оказать помощь другим.

Специалисты исследовали психологические показатели всех участниц. Выяснилось, что по ряду параметров занятые в проституции женщины похожи на тех, кто практикует самоповреждение и страдает от расстройства пищевого поведения. Учёные обнаружили, что такие женщины часто страдают от низкой самооценки, отчуждения, склонны к саморазрушительному поведению. Кроме того, они испытывают трудности с принятием своего тела и склонны к эмоциональной закрытости. Они реже нуждаются в тактильном контакте и чаще, чем женщины из контрольной группы, стараются увеличивать физическую и эмоциональную дистанцию при общении с другими людьми, стремясь к обособлению и изоляции.