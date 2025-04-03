Ученые выяснили, почему молодежь не копит на пенсию

Британские ученые из Лондонского университета выяснили, что люди в возрасте 18-40 лет склонны недооценивать продолжительность своей жизни, что заставляет их откладывать на пенсию меньше денег. При этом пожилые люди старше 65 лет демонстрируют противоположную тенденцию. Исследование опубликовано в научном журнале Insurance: Mathematics and Economics (IME).

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Как показал анализ данных официальной статистики правительства США, пожилые люди переоценивают свое долголетие и продолжают сберегать примерно на 4% больше средств после выхода на пенсию.

Особенно заметна разница при покупке аннуитетов — пенсионных продуктов, которые превращают накопления в регулярные выплаты. Те, кто основывает свои решения на субъективных представлениях о продолжительности жизни, приобретают аннуитеты на 8% меньше по сравнению с теми, кто опирается на объективные данные.

Однако авторы исследования подчеркивают, что представления о долголетии — не основной фактор, влияющий на пенсионные решения. Гораздо большее значение имеют такие аспекты, как желание оставить наследство близким, потенциальные расходы на медицинское обслуживание и наличие свободных денежных средств.

Эксперты предлагают разработать более гибкие пенсионные продукты, которые можно было бы приобретать в разном возрасте, а также учитывать в финансовых моделях потенциальные расходы на здравоохранение.