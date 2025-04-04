Психолог ответил, что необходимо делать во время отпуска

Такие письма — попытка манипулировать чувством вины.

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Отвечать на них следует только после завершения отдыха, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.

«Некоторые люди просто не отвечают на сообщения во время отпуска. Мы все взрослые, и каждый сам несёт ответственность за своё удовольствие. Нужно определить для себя, что человек, который пишет, — "не горящий", это не что-то экстраординарное, и можно просто не ответить ему. После отпуска можно, как ни в чём не бывало, вернуться к работе и ответить. Можно вежливо сказать, что вы очень заняты. Это же манипуляция чувством вины: человек пишет, что он там работает, а ты отдыхаешь. Если у вас возникнет чувство вины, он на нём будет играть. Важно, чтобы внутри это чувство не возникло: надо сказать себе, что ты имеешь право отдохнуть».

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