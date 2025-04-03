Нейробиологи поняли, как мозг оценивает риск и награду

Нейроны миндалевидного тела не только кодируют вероятность и величину вознаграждения, но и динамически обрабатывают эту информацию, чтобы сравнить пользу и риск. Таковы результаты исследования в Немецком центре приматов (DPZ), опубликованного в Nature Communications.

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«Миндалина — важный центр эмоций и принятия решений», — говорит Раймундо Баэс-Мендоза, руководитель исследовательской группы социальной нейробиологии в DPZ.

«Мы хотели выяснить, как отдельные нейроны в мозге приматов извлекают информацию о вероятности и величине вознаграждения на основе визуальных сигналов и как они преобразуют эти параметры в оценку риска, которая в итоге влияет на выбор», — объясняет он. «Вероятность и риск управляют нашей жизнью. Попробуйте оценить, насколько возможно, что сегодня случится что-то хорошее — например, вам предложат угощение или повышение по службе. Идентифицированные нами нейроны миндалевидного тела могут обрабатывать вероятность и риск, чтобы направлять наши эмоции и социальное поведение — функции, за которые, как известно, отвечает этот отдел мозга», — добавляет психолог Фабиан Грабенхорст из Оксфордского университета.

Эксперимент с макаками

В экспериментах задействовали двух макак-резусов. В головы им вживили микроэлектроды для измерения нейронной активности во время принятия решений и посадили перед экранами, на которых появлялись визуальные сигналы о вероятности и размере возможного вознаграждения — порции фруктового сока, подаваемой через трубку.

Обезьянам нужно было сделать выбор, прикоснувшись к экрану, между двумя вариантами:

безопасный — с фиксированной вероятностью награды

рискованный — с переменной вероятностью.

Как мозг обрабатывает вероятность

Ученые обнаружили, что многие нейроны амигдалы представляют вероятность вознаграждения абстрактно, независимо от визуальных стимулов. То есть клетки распознают вероятность, будь она выражена через изображения или другие сигналы. Одни нейроны специализируются только на вероятности, другие также гибко учитывают величину вознаграждения.

Динамическая оценка вознаграждения

Нейроны миндалины обрабатывают информацию о вероятности и величине награды последовательно: сначала реагируют на вероятность, затем — на размер. Такая динамика позволяет мозгу гибко оценивать разные аспекты и интегрировать их в общее решение.

Оценка риска

Некоторые нейроны амигдалы способны оценивать риск — неопределенность в размере вознаграждения. Они динамически объединяют данные о вероятности и величине, чтобы предсказать риск. Эта функция важна для принятия решений в условиях неопределенности.

«Наше исследование показывает, что нейроны амигдалы обрабатывают не только вероятность и величину награды, но и связанную с ней неопределенность. Это важный шаг в понимании того, как мозг принимает сложные экономические решения, учитывая как ценность вознаграждения, так и соответствующий ему риск», — резюмирует Баэс-Мендоза. «Эти "вероятностные" и "рисковые" нейроны амигдалы могут лежать в основе нашей способности решать, стоит ли добиваться высокоценной, но маловероятной цели», — добавляет Грабенхорст.

Значение для психического здоровья

В долгосрочной перспективе результаты могут помочь в изучении депрессии и тревожности.