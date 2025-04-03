Шеф-повар рассказал, как секс и суп помогли ему сбросить 30 килограммов

Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев, похудевший на 30 килограммов, рассказал, какие способы помогают ему не набирать вес. Подробности он раскрыл в интервью с изданием «Леди Mail».

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«Следую правилу "Только секс и пофигизм укрепляют организм"», — ответил Ивлев на вопрос журналиста о том, что помогает ему удерживать вес после похудения.

Ивлев добавил, что его семья придерживается принципов здорового и сбалансированного питания. Он уточнил, что иногда может переесть, но после этого соблюдает ограничения.

«Садимся на суп: три дня отказываемся от вторых блюд на ужин в пользу первых», — рассказал телеведущий.

Ведущий также признался, что ему нравится его нынешняя физическая форма, и добавил, что стал более продуктивным после похудения.

Ранее фуд-блогер Супер Стас (настоящее имя — Станислав Плетнев) рассказал, что в прошлом худел на 75 килограммов. Он вспомнил, что сбросить лишний вес ему помогло правильное питание.