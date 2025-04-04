Ученые обнаружили значительные трудности в жизни билингвов

Российские и европейские исследователи обнаружили, что носители двух языков испытывают особенные сложности с переключением с одного языка на другой и хуже воспринимают текст со словами из этих языков в тех случаях, когда связанные с ними алфавиты сильно различаются друг от друга. Это необходимо учитывать при обучении иностранным языкам, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Вероятно, разные алфавиты - кириллица и латиница - слишком резко различаются, поэтому мозг сразу "видит", что это другой алфавит, и автоматически подавляет его. Кроме того, возможно, что погружение в нецелевой язык было недостаточно продолжительным, поэтому он не успел активироваться», — объясняет научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Ольга Паршина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Паршина, занимающая сейчас должность доцента Мидлберийского колледжа (США), и ее коллеги из НИУ ВШЭ и европейских научных организаций, пришли к такому выводу при изучении того, как происходит переключение между языками у билингвов при изменении языкового контекста. Как правило, в таких ситуациях один язык является активным, а второй подавляется, однако эта ситуация меняется, если в процессе чтения билингв сталкивается с элементами данного языка.

В подобной ситуации, как считают многие ученые, активируются области мозга, связанные со значениями читаемого слова и в том, и в другом языке, что предположительно облегчает дальнейшие переключения между языками. Нейролингвисты проверили, так ли это на самом деле, для чего они проследили за тем, как группа из 50 россиян, также владевших английским языком, реагировала на текст, в котором присутствовали как только русские слова, так и выражения и предложения на английском и русском.

Для получения подобных сведений Паршина и ее коллеги проследили за тем, как двигались глаза добровольцев при чтении текста, как долго они фиксировали свой взгляд на отдельных словах, возвращались назад или пропускали часть выражений при чтении. Как правило, чем дольше человек смотрит на слово или делает возвраты, тем больше сложностей в его восприятии он испытывает. Эти замеры показали, что постепенное добавление английских слов в текст не облегчило переключение между языками, в результате чего добровольцы "цеплялись" глазами за текст при чтении каждого последующего слова на другом языке.

Данная особенность их поведения, как считают нейролингвисты, говорит в пользу того, что при больших различиях в алфавитах мозг изначально распознает буквы, а потом уже определяет значения слов, что подтвердило две популярных альтернативных модели обработки лексики билингвами. По мнению ученых, эти различия сильно влияют на то, как быстро и эффективно человек может переключаться между языками, что необходимо учитывать при преподавании иностранных языков для облегчения их освоения.