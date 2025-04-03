Телеведущая рассказала, почему сериалы делают девушек одинокими

Современные сериалы формируют у женщин иллюзию идеальных отношений, в которых агрессоры и абьюзеры превращаются в заботливых партнеров. Почему эта модель ведет к одиночеству и разрушенным судьбам, объяснила «ФедералПресс» телеведущая Маруся Михейчик.

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«Сценаристы точно знают, что зрители любят красивые истории. «Богатый и загадочный герой с тяжелым прошлым, эмоциональные качели, безумная страсть, драматические расставания – но в финале обязательно хэппи-энд. По такому сценарию снимались популярные киноленты «Постучись в мою дверь в Москве», «Дайте шоу», «Жизнь по вызову» и другие проекты», – рассказала Михейчик.

Телеведущая отметила, что сценаристы знают предпочтения зрителей и учитывают их в работе. Так, например, героини таких сериалов сталкиваются с токсичными партнерами, но, благодаря своей любви и терпению, превращают их в идеальных мужчин. Подобный сценарий повторяется снова и снова, а зрительницы привыкают считать его нормой. Однако на практике все иначе, предупредила эксперт: агрессоры не меняются по щелчку пальцев, а абьюзеры не становятся ласковыми и заботливыми благодаря силе чувств.

«Женщины, вдохновленные экранными образами, ищут подобных героев в реальности, а находят токсичные отношения, насилие, газлайтинг и манипуляции. Когда что-то идет не так, они не уходят – ведь в сериалах героиня тоже терпела и боролась за любовь. Результатом такого поведения становятся разбитая психика, годы в терапии и разочарование в мужчинах», – заявила Михейчик.

Телеведущая объяснила, что сценаристы и продюсера просто делают прибыльный контент на основе запросов аудитории. Ответственность за свою личную жизнь лежит на самих зрительницах, которые переносят киношные клише в свою жизнь.