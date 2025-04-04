Эксперт предупредил, что не стоит делать по отношению к матерящимся людям

Делать им замечания не стоит из-за риска неадекватной реакции.

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Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Алевтина Рогова.

«Если вы едете со своим ребёнком, и он это слышит [нецензурные слова — прим. ГМ], я советую лучше сойти на первой же остановке ближайшей и сказать: "Это неправильно, не вздумай так делать. Я не могла или не мог это слышать, поэтому мы вышли раньше и дождёмся следующего автобуса". Ведь делать замечания нельзя. Возможно, это психически неуравновешенный человек. Вы не можете предсказать его реакцию. Единственное, что остаётся остальным "слушателям", — проявить знак внимания, который называется "ноль внимания". То есть делать вид, что я не слышу того, что ты говоришь. Не хохотать вместе с ним, не давать советы».

Ранее эксперт по этикету рекомендовала извиняться перед чиханием и кашлем. Если першение в горле началось в общественном транспорте, стоит достать платок. Советы в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Алевтина Рогова.