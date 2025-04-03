Почему некоторые женщины всегда выбирают абьюзеров

Еще совсем недавно вы плакали в подушку, переживая расставание с «плохим парнем». Умом вы понимали, что ваши отношения далеки от гармоничных и счастливых. Вас оскорбляли, унижали, причиняли боль, а вы чувствовали себя виноватой в том, что так происходит, и делали все возможное, чтобы заслужить любовь. И вот на горизонте показался новый герой, но похоже, ситуация повторяется. Провокативный психолог, гипнотерапевт Анна Баленко рассказала, как выйти из замкнутого круга токсичных отношений и какие уроки стоит усвоить.

Что такое абьюзивные отношения

Термин возник в психологии относительно недавно, но тема стала очень популярна. Так или иначе все мы в своей жизни сталкиваемся с проявлениями абьюза. Слово имеет английские корни и переводится как жестокое обращение, оскорбление, насилие. Абьюзер — это тот человек, кто постоянно нарушает личные границы, и манипулируя чувствами жертвы, стремится установить над ней тотальный контроль.

Систематически унижая партнера, игнорируя его потребности и желания, применяя методы психологического, физического, экономического насилия, абьюзер подрывает самооценку жертвы, пользуется ее энергетическими, материальными, духовными ресурсами.

В силу особенностей своей личности жертва абьюза может терпеть токсичные отношения достаточно долго. Если же она все-таки находит в себе силы выйти из них, то вскоре оказывается в руках другого тирана. Итак, какие же уроки нужно усвоить, чтобы не наступить на те же грабли снова и снова.

Урок 1. Психологическое насилие

Принято считать, что насилие — это то, что оставляет синяки и шрамы, но это не так.

«Если родители не поднимали на вас руку в детстве, вероятно, они применяли к вам психологическое насилие, которое оставляет следы, но гораздо глубже — в душе и на сердце. Довольно часто от бессилия родители унижают, оскорбляют, обесценивают ребенка, лишают права на свое мнение и отрицают его чувства, оправдывая свои действия тем, что таким образом воспитывают в нем достойного человека», — рассказывает Анна.

«Ты еще маленькая, чтобы решать», «Молчи, тебя не спрашивают», «Тебе показалось!» — эти и подобные фразы на самом деле подрывают самооценку ребенка, лишают самостоятельности. Как следствие, возникает привычка к тотальному контролю, подчинению и неумению отстаивать свое мнение.

Урок 2. Эмоциональное обоснование

Наши родители выросли в то время, когда было принято считать, что любовь к ребенку заключается в том, что он сыт и одет по погоде. Важность эмоциональной близости не учитывалась так, как сейчас.

Эксперт: «Если в вашем детстве не интересовались вами, вашими чувствами, эмоциями и переживаниями, но говорили вам, что вас любят, для вас стало тождественным, что когда вас игнорируют, пренебрегают и манипулируют, значит все хорошо и я любима. Таким образом сформировалась ваша модель отношений, где вы стараетесь для партнера, а он для вас эмоционально недоступен. Может оскорбить, повысить голос или поднять руку».

Урок 3. Детская позиция

Все люди ошибаются, но если вас в детстве наказывали за промахи, не поддерживали и не помогали сделать иначе, то вы усвоили урок, что ответственность за свои действия сопряжена с наказанием и, как следствие, стараетесь переложить ответственность и принятие решений на партнера. Я ребенок, а он — взрослый, который знает как правильно, как лучше. В случае ошибки партнер сможет спасти ситуацию. Но такая позиция дает над вами власть.

Урок 4. Сепарация

Процесс сепарации — это отделение ребенка от родителей, причем не только физическое, когда вы уезжаете из отчего дома. Быть взрослым — значит быть независимым и самостоятельным человеком, нести ответственность за свою жизнь, формировать свои ценности и правила поведения.

«Отношения с родителями из иерархических, когда ребенок подчиняется родителю, становятся равноправными, когда родители и ребенок общаются с позиции взрослый — взрослый», — поясняет психолог.

Если этап сепарации пройден успешно, то у человека появляются цели, не связанные с родителями, их оценкой и одобрением. Свободный человек наслаждается собой и жизнью, а не живет, чтобы удовлетворить ожидания окружающих.

Урок 5. Я не справлюсь

Если вы выбираете партнера по признаку финансового благополучия, но при этом игнорируете психологическую и финансовую безопасность, значит, нет внутренней уверенности в том, что вы способны справиться с трудностями самостоятельно.

Эксперт: «Поверьте, когда у вас высвободятся ресурсы, которые вы тратите на отстаивание своего права на существование, вы сможете горы свернуть и добиться успеха, независимости и истинной свободы».

Урок 6. Страх осуждения

Пресловутое «что будет говорить княгиня Марья Алексеевна» заставляет многих терпеть отношения, в которых они глубоко несчастливы и страдают.

«Если вы состоите в абьюзивных отношениях и не готовы выйти из них, поскольку переживаете из-за того, что скажут люди, что подумают ваши родители и родственники, я призываю вас немедленно связаться с теми, чьего мнения вы так боитесь и рассказать о том, что вам плохо. Поверьте, вас не будут осуждать, даже если это 5 брак и от каждого есть ребенок. Вас поймут, вас поддержат и ваши близкие будут на вашей стороне, дайте шанс себе и своим близким, не рискуйте своим физическим и психологическим здоровьем», — говорит психолог.

Если где-то в этих уроках вы узнали себя, увидели свою ситуацию, но у вас не хватает морального, физического, эмоционального ресурса изменить ее, обратитесь за психологической помощью к специалисту. Каждый из нас достоин счастливых, здоровых, безопасных отношений. Дайте себе этот шанс!