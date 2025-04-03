Почему нужно перестать смотреть рилсы и начать читать

Когда мы листаем рилсы часами, кажется, что мы «расслабляемся». Но на самом деле — устаем. Не телом, а мозгом. Мы смотрим, не замечая, как отучаем себя думать последовательно, чувствовать глубоко и воспринимать мир объемно и выпукло. И вот уже в обычной жизни не хватает терпения дослушать человека до конца, дочитать статью, осознанно пережить эмоцию. Почему это происходит — и что с этим делать? Поговорили с психологом Радмилой Бакировой.

Что такое клиповое мышление и фрагментация сознания

Клиповое мышление — это способ восприятия, при котором человек схватывает только фрагменты информации, быстро переключается между источниками и теряет способность к глубокому осмыслению. То есть сознание становится дробным, разваливается на фрагменты.

«Мы живем в потоке вспышек: картинка, звук, заголовок, мем. Мозг перестает строить логические цепочки и начинает работать в режиме „реакция на раздражитель“: увидел — пролистнул — забыл», — объясняет эксперт.

Это как если бы вы каждый день ели по чайной ложке разных блюд с закрытыми глазами, тут же выплевывая разжеванное. Вроде пробовали многое — а сытости и ощущения вкуса нет как нет.

Почему чтение помогает вернуть себя

Когда вы читаете, особенно художественный текст, мозг снова учится удерживать внимание, строить образы, представлять сюжет, сочувствовать героям, размышлять. Это прямое восстановление глубинной когнитивной функции. Чтение тренирует не только интеллект, но и эмоциональную чуткость, способность к саморефлексии и эмпатию. Что еще происходит?

Уходит тревожность и возвращается фокус

Постоянная стимуляция через рилсы — это перегрузка дофаминовой системы.

«Чем чаще вы „щелкаете“ — тем быстрее утомляется мозг. Чтение, наоборот, медленно и мягко активирует внимание, снижает уровень стресса и помогает сосредоточиться», — говорит психолог.

Улучшается память и образное мышление

Чтение требует воображения: мозг строит сцены, диалоги, пространства. Это укрепляет нейронные связи и развивает участки, которые отвечают за креативность и ассоциативное мышление — в отличие от коротких видео, которые только потребляют внимание.

Формируется внутренняя речь

Умение разговаривать с собой — основа эмоциональной зрелости. Когда вы читаете, вы учитесь формулировать мысли, чувствовать нюансы, внутренне проговаривать и анализировать. А это ключ к уверенности и ясности мышления.

Возникает настоящая эмоциональная глубина

Рилсы учат нас реагировать быстро и поверхностно. Книга — переживать медленно, внимательно, осознанно. И через это возвращается способность к сочувствию, нежности, внутренней тишине.

Как вернуться к себе и восстановить внимание

Введите «ритуал тишины» — выделите 10 минут в день без экрана: тишина, окно, дыхание. Просто быть. Это — точка восстановления.

Начинайте читать с малого — важно не количество страниц, а сам факт возвращения к тексту. Дайте себе право читать медленно.

Если вы читаете — не листайте соцсети, не проверяйте уведомления, не ешьте параллельно. Постепенно мозг перестает «метаться» и вспоминает, как концентрироваться.

Записывайте мысли после чтения, даже если это всего пара фраз — это якорь. Вы не просто «поглотили» текст, а прожили его. Так формируется навык размышления.

Сначала будет непривычно. Потом — тихо в голове. Потом — захочется остаться в этой тишине еще немного. А потом вы заметите, что снова умеете думать. Чувствовать. Видеть. Жить за себя, а не «за того парня» из ролика с миллионными просмотрами.