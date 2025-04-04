Назван необычный способ определить сексуальную совместимость

Как будет складываться интимная жизнь, можно определить по привычкам и чертам характера потенциального партнера, убеждена сексолог Трейси Кокс. Неочевидные способы определить сексуальную совместимость она раскрыла Daily Mail.

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Первое, что, по мнению Кокс, явно указывает на совместимость партнеров в спальне — это поцелуй. Она считает, что, если что-то не нравится на этом этапе, переходить к следующему нет смысла.

«Если вы предпочитаете мягкие, медленные покусывания, а он больше похож на пылесос в турбо-режиме, у вас уже есть интимные проблемы», — уточнила она.

Кокс убеждена, что сексуальная жизнь не будет гладкой и в отношениях, в которых один из партнеров — жаворонок, а второй — сова. Она пояснила, что обычно люди хотят заниматься любовью, когда полны сил, а у людей с разными хронотипами моменты бодрости совпадают редко.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на то, как партнер шутит и реагирует на ситуации, где нужно пробовать что-то новое. По ее мнению, если у людей разное чувство юмора и представления о досуге, позже появятся и проблемы в постели.

При этом Кокс подчеркнула: совсем необязательно, чтобы совпадали все пункты совместимости — иметь различия абсолютно нормально. Главное — уметь договариваться и идти на компромисс.

Ранее коуч по отношениям Седеф Салим назвала разницу в возрасте, критичную для отношений. По ее мнению, труднее всего договариваться партнерам, чья разница в возрасте напоминает разницу в возрасте с родителями.