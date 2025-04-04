«Он двигался, как чихуахуа». Самые нелепые причины отказа от секса

Пользователи сети перечислили самые смешные, на их взгляд, причины, послужившие для них поводом отказаться от секса с партнером. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Так, некоторые пользователи пожаловались на невыносимый запах косметических средств партнера.

«Мне не нравился запах ее лака для волос. Справедливости ради, это было в конце 1980-х, когда лак для волос правил миром», — yakfsh1, пользователь Reddit.

Один мужчина пришел в ужас от речи, которую его избранница сказала на свадьбе подруги.

«Она вытащила из бюстгальтера сложенную бумажку с речью, в первой половине которой подкалывала невесту, рассказала, что та при первой встрече с женихом обещала, что никогда не выйдет за него замуж, отметила, что невеста вообще никогда не была разборчива в сексуальных партнерах, затем попыталась отпустить кучу плохих шуток, чтобы спасти положение, но ни одна из них не выстрелила. Стояло молчание. Невеста ни разу не улыбнулась, а к концу речи расплакалась», — sexualpeelin, пользователь Reddit.

Для еще одной пользовательницы последней каплей стали странные движения партнера во время секса.

«Когда мы добрались до постели, он двигался, как чихуахуа. Короткие быстрые стремительные движения, как будто он изо всех сил цепляется за жизнь», — tacoslave420, пользовательница Reddit.

Ранее мужчины вспомнили о секс-просьбах женщин, которые они считают самыми странными. Многие вспомнили довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой.