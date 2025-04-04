Биолог дал научное обоснование темпераменту

Черты характера формируются под влиянием множества факторов, включая окружающую среду, личный опыт и генетику. Было установлено, что такие черты, как цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость новому опыту, нейротизм (который характеризуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе), и добросовестность, могут зависеть от генетики, рассказала «Газете.Ru» биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова.

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«Генетика вносит существенный вклад. Наша ДНК несет информацию о строении белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в нашем организме и, таким образом, влияют на наше поведение. Химические реакции определяют метаболизм и действие таких ключевых «игроков» наших эмоций и особенностей личности, как дофамин, серотонин, ГАМК и другие. От белков, закодированных в нашем геноме, зависит, как, когда, где и насколько эти вещества будут активны», — объяснила специалист.

Чтобы определить, какие изменения и каких генов влияют на наш характер, ученые проводят исследование GWAS (genome-wide association study – полногеномное исследование ассоциаций). Для этого сравнивают геномы двух групп людей: обладающих определенной чертой и не обладающих ею. Найденные достоверные отличия в последовательности нуклеотидов ДНК людей из этих групп считают связанными с этой чертой.

«Так, например, ученые показали, что люди с определенными вариантами гена CROT более предрасположены к цинизму. В недавнем исследовании ученые из Йельской школы медицины, используя данные программы «Миллион ветеранов», провели GWAS, чтобы выявить генетические вариации, связанные с каждой из "Большой пятерки" личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, открытостью новому опыту, нейротизмом и добросовестностью. В результате ученые выявили 200 новых генетических вариантов, связанных с этими чертами личности», — рассказала биолог.

Однако важно понимать, что характер формируется не одним или двумя генами, а множеством взаимодействующих генетических факторов. Более того, взаимодействие генов с окружающей средой и опытом делает этот вопрос еще сложнее. Тем не менее Суркова подчеркивает, что, зная свои генетические предрасположенности, связанные с особенностями характера, можно использовать эту информацию для личного развития и роста.