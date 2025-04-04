Исследование доказало силу вранья

Предыдущее нечестное поведение может быть индикатором склонности человека ко лжи — таковы выводы авторов исследования, проведенного в Институте изучения преступности, безопасности и права имени Макса Планка. Его результаты обнародовал Journal of Personality and Social Psychology.

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Исследование изучало, как люди ведут себя, когда их неоднократно ставят в ситуацию, в которой обман дает им преимущество без риска быть разоблаченными — то есть когда ложь, проще говоря, стоит того.

Итоги таковы: тот, кто солгал однажды, в похожих ситуациях, скорее всего, сделает это снова. На практике это означает, что предыдущее поведение во многом предсказывает будущее, что подтверждает поговорку: «Раз солгал — навек лжецом стал».

Эти результаты ставят под сомнения предыдущие исследования, предполагавшие, что вероятность лжи больше зависит от фактической ситуации, нежели от черт личности.

«Предыдущие работы изучали нечестное поведение в совершенно разных ситуациях и сделали вывод, что оно в основном зависит от конкретных обстоятельств. Мы же измерили нечестное поведение в трех структурно схожих ситуациях, чтобы получить менее искаженную оценку консистентности», — объясняет руководившая исследованием психолог Изабель Тильманн.

Три эксперимента

Исследователи создали три сценария, схожих в одном ключевом аспекте: в каждом случае участники могли получить бонус, дав определенный ответ, зная, что экспериментаторы не смогут проверить, правдив ли он. При этом оценивалась связь между склонностью ко лжи и заявленными чертами личности.

Выяснилось, что во всех трех ситуациях значительно больше людей заявляли о «выигрыше», чем можно было ожидать, если бы все были честны. Но еще важнее другое.

«Нечестность в одной ситуации повышает вероятность того, что человек будет вести себя так же и в других похожих ситуациях», — подытожила Тильманн.

Это противоречит распространенному мнению, что склонность ко лжи сильно зависит от обстоятельств.

Честность и смирение

Кроме того, исследователи обнаружили еще одну закономерность: люди с определенными чертами личности — например, честностью-скромностью — гораздо реже лгут повторно. В психологии честность-смирение (H) — одна из шести черт модели личности HEXACO, которая также включает:

эмоциональность (E);

экстраверсия (X);

доброжелательность (A);

сознательность (C);

открытость опыту (O).

Люди с низкими показателями по шкале честности-смирения считаются несправедливыми, корыстными, жадными и склонными игнорировать социальные нормы.

Эти выводы позволяют прогнозировать будущее поведение точнее, чем считалось ранее. Но стопроцентной гарантии, разумеется, не дают, предупредила Тильманн.