Терапевт объяснил, как стресс и кишечник взаимосвязаны

Напряженный график, дедлайны, конфликты – стресс стал неизбежным спутником современной жизни. Однако мало кто задумывается, что хронический стресс может негативно сказаться не только на психическом здоровье, но и на работе кишечника. Как именно, объясняет врач.

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В беседе с ИА RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как стрессы влияют на организм и как защитить свой кишечник. По словам врача, связь между мозгом и кишечником очень тесная

«Кишечник часто называют "вторым мозгом", так как в нем содержится огромное количество нервных клеток, которые активно взаимодействуют с головным мозгом. Поэтому стресс, который вызывает головной мозг, неизбежно отражается на работе кишечника», — уточнила эксперт.

Но как стресс влияет на кишечник? В первую очередь происходит нарушение моторики кишечника. Стресс может влиять на ускорение или замедление перистальтики кишечника, что приводит к диарее или запорам. Кроме того, стресс отрицательно влияет на баланс веществ, населяющих кишечник, что может привести к дисбактериозу.

«Стрессовые ситуации могут усилить чувствительность кишечника к пище, что проявляется болями и дискомфортом в животе. Он также способствует высвобождению воспалительных медиаторов, которые могут усиливать воспалительные процессы в кишечнике. Кроме того, стресс может привести к потере аппетита или, наоборот, к перееданию, особенно к употреблению сладкой и жирной пищи, что отрицательно влияет на работу кишечника», — объяснила врач-терапевт.

По словам Леонтьевой, самое главное, что хронический стресс снижает иммунитет, что делает кишечник более восприимчивым к инфекциям. Врач посоветовала помнить о связи между мозгом и кишечником и заботиться о своем организме. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, чтобы защитить свой кишечник.