Психотерапевт ответил, стоит ли прощать измену

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл в беседе с ИА RuNews24.ru, что не все российские пары живут по классической форме сожительства. Для многих людей, которые состоят в браке, интимная близость на стороне считается нормой.

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«У людей очень разнообразное мнение на форму отношений. Однако не все пары поддерживают классические отношения. Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — объясняет эксперт.

По словам Сергея Лунюшина, если изначально пара обговорила возможность интима на стороне, то о предательстве речи нет. По другому обстоят дела в классических отношениях. А вот прощать или нет измену, решать только обманутому партнеру.