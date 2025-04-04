Психотерапевт ответил, стоит ли прощать измену

Сложный вопрос: стоит ли прощать измену – мнение психолога
Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл в беседе с ИА RuNews24.ru, что не все российские пары живут по классической форме сожительства. Для многих людей, которые состоят в браке, интимная близость на стороне считается нормой.
«У людей очень разнообразное мнение на форму отношений. Однако не все пары поддерживают классические отношения. Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — объясняет эксперт.
По словам Сергея Лунюшина, если изначально пара обговорила возможность интима на стороне, то о предательстве речи нет. По другому обстоят дела в классических отношениях. А вот прощать или нет измену, решать только обманутому партнеру.
«Если человек пообещал, что будешь жить только с этой женщиной или мужчиной, а имеет секс на стороне, тогда это действительно предательство. Однако каждый относится к предательству по-своему. Если человек сильно болезненно к этому относится, то, наверное, не стоит прощать измену. Однако в каждой паре все весьма индивидуально и давать один общий совет для всех – не стоит», — резюмирует психолог.