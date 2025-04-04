Психолог ответил, почему некоторые пары разводятся в первый год брака

Шикарная свадьба может разрушить молодую семью, предупредил психотерапевт Джо Кокер. Неожиданную причину развода в первый год брака он назвал в беседе с Metro.

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Кокер уточнил, что разрушительно на семейный союз действуют не сама церемония или праздник, а слишком тщательная подготовка к ним. По его словам, тщательное планирование каждой детали торжества отвлекает будущих супругов от главного — обсуждения правил совместного проживания и установления границ.

Такой подход, как отметил психотерапевт, нередко приводит к тому, что молодожены ощущают разочарование в семейной жизни, так как она не соответствуют воображаемой идеальной картинке.

Кроме того, в первый год совместной жизни чаще распадаются семьи, где супруги являются представителями разных национальных культур, добавил Кокер. Причинами серьезных ссор и разводов также нередко становятся распределение обязанностей, проблемы в интимной жизни и неумение выстраивать диалог друг с другом.

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