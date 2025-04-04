Эксперт по этикету дал совет, как проявить уважение к собеседнику

Реагировать на уведомления допустимо только в случае крайней необходимости.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Алевтина Рогова.

«Обязательно нужно выключать звук на телефоне, этим вы показываете уважение к собеседнику или к окружающим. Если вы не успели отключить звук и раздался какой-то звонок, то обязательно нужно сказать: "Извините, перезвоните позже", затем нужно убрать телефон. Но судить легко, бывают и сложные ситуации, опасные, когда форс-мажор».

Ранее Рогова посоветовала игнорировать матерящихся в общественном транспорте людей. Делать им замечания не стоит из-за риска неадекватной реакции.