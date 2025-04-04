Как изменилось разделение бюджета в семье в России за последнее время

То, что мужчина зарабатывает больше, не всегда означает, что он больше вкладывается в семейный бюджет. 3 из 10 замужних женщин утверждают, что бо́льшую часть расходов семьи обеспечивают они, при этом зарабатывает больше мужа только 1 из 10 россиянок, одинаково с мужем — 28%.

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Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян (61%) считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом. 7% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 12% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины). Стоит отметить, что сторонников ситуации, когда у каждого из супругов свои деньги, становится больше (+ 7 п.п. к 2007 году). О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 5% мужчин, жену назначили главной по расходам 8% женщин.

Среди состоящих в браке 58% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 13% — раздельный, а каждый восьмой (12%) тратит общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 3%.

Кто же из супругов должен зарабатывать больше? 53% мужчин и 59% женщин считают, что выше доход должен может быть у того, кто успешнее в этом, тем не менее, 45% мужчин и 40% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину. С каждым годом традиционная модель теряет свою популярность — год назад ее поддерживали 47% мужчин и 46% женщин, а в 2007 году — 68 и 66% соответственно.

В реальности в российских семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 55% мужчин и 52% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 24% мужчин и 28% женщин, а о том, что доход выше у жены, — 13 и 10% соответственно.

Мужчины обеспечивают бо́льшую долю семейного бюджета: 72% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 28%: