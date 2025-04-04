Врач объяснил, почему влюбленные чувствуют «бабочек в животе»

Вспомните себя, когда вы влюблялись. Это чувство легкости и свободы, воодушевления и радости, и... бабочки в животе. Эта фраза не просто поэтическое преувеличение. Многие люди в моменты влюбленности действительно чувствуют некоторое шевеление в области живота. О том, почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

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«Вы когда-нибудь слышали, что кишечник — это второй мозг? Знаете почему? У него есть собственная нервная система. Ее называют энтеральной, и она содержит около 100 миллионов нейронов. Для сравнения, это больше, чем в спинном мозге. Благодаря этому кишечник может работать автономно — переваривать пищу, регулировать перистальтику и даже "чувствовать". Он напрямую связан с центральной нервной системой через блуждающий нерв», — рассказала Хайкина.

По ее словам, при тревоге, влюбленности, стрессе или радостном волнении в организме активизируется симпатическая нервная система. Это часть так называемой реакции «бей или беги».

Что происходит в этот момент: кровь отливает от органов пищеварения — организм готовится к действию, а не к перевариванию пищи; снижается секреция желудочного сока и замедляется моторика ЖКТ; у некоторых это проявляется в виде «бабочек», у других — как спазмы, тошнота, диарея или даже отсутствие аппетита.

«Еще в 2001 году ученые доказали: эмоциональные переживания напрямую влияют на работу кишечника, включая его микробиом, скорость переваривания пищи и даже усвоение нутриентов», — подчеркнула специалист.

Поэтому, как обратила внимание врач, крайне важно заниматься не только физическим здоровьем, но и психологическим. В связи с этим она посоветовала не пренебрегать психоэмоциональным здоровьем — стресс влияет не только на настроение, но и на пищеварение. Поддерживать микробиоту: ферментированные продукты, клетчатка и умеренность — ваши союзники. Внимательно относиться к сигналам тела: дискомфорт в животе — не всегда про пищу, иногда — про чувства. Использовать мягкие техники регуляции стресса: дыхательные практики, физическая активность, дневник эмоций.