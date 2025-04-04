Психолог предупредил, почему необходимо проводить информационный детокс

Мы живем в мире невероятного, чудовищного информационного и эмоционального перегруза. Нас со всех сторон атакуют новости, реклама, посты в соцсетях — и весь этот шум откладывается где-то в закоулках памяти, постепенно загромождая ее обрывками песен, наметками мыслей, черновиками монологов.

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Информационный детокс — это сознательный перерыв от избыточного потребления любого контента, который позволяет мозгу «переварить» информацию, восстановить внимание и вернуться к себе. Это не про уход в пещеру — а про осознанную настройку внутренних фильтров и ментальную передышку. Обсудили с психологом Радмилой Бакировой, как перезагрузить мозг и «форматировать диск».

Установите «цифровой перерыв» хотя бы на час в день

Выберите время — утром, вечером или на обеде — и выключите все: телефон, планшет, новости, мессенджеры. В это время гуляйте, читайте бумажную книгу, готовьте, рисуйте, просто сидите у окна.

«Поговорите с коллегами, домашними, позвоните маме, напишите письмо от руки, вспомните, как рисовать акварелью или пастелью. Займитесь любой деятельностью, которая вам не привычна и никак не связана с прослушиванием или чтением чего-то из интернета. Поначалу будет непривычно, а потом, есть такая вероятность, вам понравится», — утверждает эксперт.

Создайте границы для новостей и соцсетей

Поставьте таймер: 15–20 минут в день — на то, чтобы посмотреть ленту или проверить почту этого вполне достаточно (речь, разумеется, не идет о рабочих часах). Отключите уведомления. Когда возможность получения информации ограничена по времени, вы начинаете фильтровать то, что действительно важно.

Не берите телефон первым делом с утра и не листайте ленту перед сном

Куда лучше — выполнить мягкую растяжку или заняться инь-йогой, принять ванну с теплой водой и ароматическими маслами (или контрастный тонизирующий душ), подышать разными способами, совершить энергичную пробежку.

«Начало и конец дня — это "врата" для вашего психического состояния. Не засоряйте их», — подчеркивает психолог.

Замените залипание действием

Захотелось «проскроллить» ленту — сделайте 10 приседаний, налейте воды, посмотрите в окно, полейте цветы. Потребность в информации часто прикрывает усталость или тревогу. Позаботьтесь о себе, а не о чужих новостях.

Введите «день тишины» раз в неделю

Воскресенье без новостей, экрана и чужих мнений. Просто вы, природа, книга, кухня, голоса друзей или детей, посещение театра или кружка по керамике (макраме, японской каллиграфии, класса по балету — словом, это должно быть хобби, которое вам действительно интересно). Так мозг сможет отдохнуть, внимание — восстановиться, а ваше «я» — выйти из тени.