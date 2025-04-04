Девушка с ростом 203 сантиметра рассказала о трудностях в личной жизни

Из-за высокого роста 26-летней Кэти Вуллс из Великобритании трудно строить романтические отношения с большинством парней, с мужчинами ее роста также бывает нелегко. О трудностях в личной жизни и спальне она рассказала Daily Mail.

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По словам Кэти, ее рост составляет 203 сантиметра. Она отметила, что мир не рассчитан на таких высоких людей. Например, она выше дверных проемов, на ее размеры не шьют одежду и обувь. Тем не менее девушка призналась, что никогда не была обделена вниманием противоположного пола. Правда, ее рост сильно влиял на то, как развивались романтические отношения.

«Мне было 17, когда у меня появился первый парень. Мы познакомились через общих друзей в социальных сетях. Когда при первой встрече он зашел в кафе, у него было такое лицо, будто он хотел сбежать. Его рост был около 175 сантиметров», — вспоминает девушка.

Жительница Великобритании добавила, что вскоре они стали встречаться, но молодой человек старался не стоять с ней рядом, не обнимать и не целовать ее на публике.

«Я недолго встречалась с одним парнем ростом около двух метров, но, как ни странно, мне было с ним еще более некомфортно. И ему со мной тоже. Он так привык возвышаться над окружающими, что чувствовал себя неуверенно рядом с девушкой, которая была выше него», — Кэти Вуллс.

Кэти призналась, что нередко встречала фетишистов, которые испытывали извращенный интерес к ее росту.

«Один спрашивал, могу ли я поднять его как ребенка. Другой заявил, что чувствует себя моим сыном», — рассказала она и добавила, что отказалась идти с ними на второе свидание.

Девушка добавила, что ее рост не мешает заниматься ей сексом. Лишь некоторые позы даются ей с большим трудом.

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