Чувство вины за покупки: почему оно возникает и как от него избавиться
Бывало ли с вами такое, что после удачного шопинга, вы, придя домой и глядя на груду фирменных пакетиков и коробок, вдруг начинали испытывать чувство вины, корить себя за то, что слишком много потратили? А то и вовсе, собрав так радовавшие вас сначала обновки, отправлялись обратно в магазин, чтобы сдать все это великолепие обратно? Психолог Кристина Шайдуллина объяснила, почему так происходит, а также дала рекомендации, как тратить деньги с умом и наслаждаться шопингом.
Что такое финансовая тревога
По словам нашего эксперта, причины, по которым мы корим себя за каждый потраченный рубль, связаны с состоянием финансовой тревоги. Она появляется, когда мы сталкиваемся с долгами, нестабильностью доходов или страхом нехватки средств.
«Финансовая тревога может проявляться в различных формах: от бессонницы до нервозности и проблем с концентрацией. И да, это влияет не только на наше эмоциональное состояние, но и на здоровье и отношения с окружающими. Поэтому так важно научиться управлять своими финансами и избавиться от этого стресса», — говорит психолог.
Почему траты огорчают
Наш эксперт выделила несколько причин, по которым шопинг может приносить огорчение, а не радость:
- Недостаток денег. Когда у нас ограниченный бюджет, каждая трата становится значимой. Вы испытываете стресс, когда у вас недостаточно средств для покрытия основных нужд.
- Неоправданные расходы. Если мы тратим деньги на ненужные вещи, это может вызвать чувство вины.
- Сравнение с другими. Социальные сети могут заставить нас чувствовать себя неудовлетворенными.
- Отсутствие финансовых целей. Без ясных целей мы можем тратить деньги бездумно.
- Страх потерять деньги, неудачно инвестировать, стать жертвой мошенничества, потерпеть крах.
Шопинг- стратегии от психолгога
Кристина: «Чтобы избежать огорчения от трат, важно осознанно подходить к своим финансам и устанавливать финансовые цели».
Эти действенные стратегии от нашего эксперта помогут вам перестроить мышление и начать получать удовольствие от покупок.
- Поставь приоритеты. Прежде чем тратить, подумай, что для тебя действительно важно. Что приносит тебе радость?
- Составь бюджет. Напиши свой бюджет, чтобы понимать, сколько можешь потратить без сожалений. Бюджет — это твой друг!
- Не иди на поводу у импульсов. Перед покупкой дай себе минутку подумать, действительно ли это то, что тебе нужно.
- Не сравнивай себя с другими. Твои деньги — это твоя история. Каждый имеет свои цели.
- Плати наличными. Когда можешь, используй наличные вместо карты. Это поможет контролировать расходы.
- Избегай долгов. Жизнь в долг приводит к беспокойству и тревоге. Отдавай долги вовремя.
- Инвестируй в себя. Образование и новые навыки — это отличная инвестиция. Они окупятся в будущем. Не стесняйся тратить деньги на хобби — это приносит радость.
- Помни о качестве, а не только о цене. Иногда дороже — значит лучше. Такая вещь будет радовать догло.
- Радуйся мелочам. Не забывай радоваться и маленьким покупкам. И наслаждайся самим процессом.
- Не погружайся в «терапию шопингом». Найди другие способы разрядить эмоции, кроме покупок.
- Прощайся с ненужным. Избавляйся от вещей, которые больше не приносят радости либо не используются совсем.
- Делай подарки — это способ делиться вниманием и любовью. Это принесет радость и тебе, и любимым людям.