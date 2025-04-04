Чувство вины за покупки: почему оно возникает и как от него избавиться

Бывало ли с вами такое, что после удачного шопинга, вы, придя домой и глядя на груду фирменных пакетиков и коробок, вдруг начинали испытывать чувство вины, корить себя за то, что слишком много потратили? А то и вовсе, собрав так радовавшие вас сначала обновки, отправлялись обратно в магазин, чтобы сдать все это великолепие обратно? Психолог Кристина Шайдуллина объяснила, почему так происходит, а также дала рекомендации, как тратить деньги с умом и наслаждаться шопингом.

Что такое финансовая тревога

По словам нашего эксперта, причины, по которым мы корим себя за каждый потраченный рубль, связаны с состоянием финансовой тревоги. Она появляется, когда мы сталкиваемся с долгами, нестабильностью доходов или страхом нехватки средств.

«Финансовая тревога может проявляться в различных формах: от бессонницы до нервозности и проблем с концентрацией. И да, это влияет не только на наше эмоциональное состояние, но и на здоровье и отношения с окружающими. Поэтому так важно научиться управлять своими финансами и избавиться от этого стресса», — говорит психолог.

Почему траты огорчают

Наш эксперт выделила несколько причин, по которым шопинг может приносить огорчение, а не радость:

Недостаток денег. Когда у нас ограниченный бюджет, каждая трата становится значимой. Вы испытываете стресс, когда у вас недостаточно средств для покрытия основных нужд.

Неоправданные расходы. Если мы тратим деньги на ненужные вещи, это может вызвать чувство вины.

Сравнение с другими. Социальные сети могут заставить нас чувствовать себя неудовлетворенными.

Отсутствие финансовых целей. Без ясных целей мы можем тратить деньги бездумно.

Страх потерять деньги, неудачно инвестировать, стать жертвой мошенничества, потерпеть крах.

Шопинг- стратегии от психолгога

Кристина: «Чтобы избежать огорчения от трат, важно осознанно подходить к своим финансам и устанавливать финансовые цели».

Эти действенные стратегии от нашего эксперта помогут вам перестроить мышление и начать получать удовольствие от покупок.