Почему взрослые россияне покупают себе детские игрушки

Детские игрушки помогают россиянам справляться с дефицитом радости и счастья во взрослой жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук Анна Адаскина.

«Дефицит радости и счастья во взрослом возрасте толкает нас на то, чтобы прикоснуться к этому состоянию через детские воспоминания. Несомненно, игрушка – проводник, переходный объект, помогающий погрузиться в детские переживания. Вспомним, что психологическая грань между ребенком и взрослым крайне зыбкая, и концепция «внутреннего ребенка» широко поддерживается большинством специалистов. Для тех, у кого было счастливое детство, детские воспоминания – ресурс, помогающий справиться с трудностями взрослой жизни. С помощью игрушки легко переместиться в то психологическое состояние, когда было легко и безмятежно, вокруг были любящие взрослые», – сказала Адаскина.

Специалист отметила, что покупка детских игрушек во взрослом возрасте не связана с инфантильностью.

«Если мужчина или женщина, которые успешно справляются со всеми вызовами взрослой жизни, купят себе на заработанные деньги игрушку, мы, скорее, расценим это как хобби или милую особенность сохранять детские черты», – пояснила она.

Кроме того, по мнению психолога, рождение детей может навеять воспоминания о детстве и любимых игрушках.

«Часто покупка игрушек приурочивается к появлению в семье ребенка. У родителей, наконец, появляется законное право наиграться вдоволь, особенно удобно мамам дочек и отцам сыновей: мамы покупают игрушечные дома с поражающим воображение игрушечным наполнением, а папы – игрушки с дистанционным управлением и наборы Lego», – добавила эксперт.

В свою очередь, кандидат экономических наук, лектор российского общества «Знание» Олег Абелев отметил, что спрос на детские игрушки среди взрослых россиян растет.