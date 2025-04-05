Почему взрослые россияне покупают себе детские игрушки

Россияне покупают детские игрушки из-за дефицита счастья – психолог
Детские игрушки помогают россиянам справляться с дефицитом радости и счастья во взрослой жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук Анна Адаскина.
«Дефицит радости и счастья во взрослом возрасте толкает нас на то, чтобы прикоснуться к этому состоянию через детские воспоминания. Несомненно, игрушка – проводник, переходный объект, помогающий погрузиться в детские переживания. Вспомним, что психологическая грань между ребенком и взрослым крайне зыбкая, и концепция «внутреннего ребенка» широко поддерживается большинством специалистов. Для тех, у кого было счастливое детство, детские воспоминания – ресурс, помогающий справиться с трудностями взрослой жизни. С помощью игрушки легко переместиться в то психологическое состояние, когда было легко и безмятежно, вокруг были любящие взрослые», – сказала Адаскина.
Специалист отметила, что покупка детских игрушек во взрослом возрасте не связана с инфантильностью.
«Если мужчина или женщина, которые успешно справляются со всеми вызовами взрослой жизни, купят себе на заработанные деньги игрушку, мы, скорее, расценим это как хобби или милую особенность сохранять детские черты», – пояснила она.
Кроме того, по мнению психолога, рождение детей может навеять воспоминания о детстве и любимых игрушках.
«Часто покупка игрушек приурочивается к появлению в семье ребенка. У родителей, наконец, появляется законное право наиграться вдоволь, особенно удобно мамам дочек и отцам сыновей: мамы покупают игрушечные дома с поражающим воображение игрушечным наполнением, а папы – игрушки с дистанционным управлением и наборы Lego», – добавила эксперт.
В свою очередь, кандидат экономических наук, лектор российского общества «Знание» Олег Абелев отметил, что спрос на детские игрушки среди взрослых россиян растет.
«Маркетплейсы отмечают увеличение продаж конструкторов Lego для взрослых на 60% за последние два года. Наиболее популярны куклы, особенно редкие и лимитированные серии, покемоны и аниме-персонажи, конструкторы (в том числе те, которые предназначены только для взрослых), а также гоночные автомобили в разных масштабах. Миниатюрные игрушки также востребованы среди художников», – подчеркнул экономист.