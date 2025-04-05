Психолог объяснила, как правильно разговаривать с людьми с зависимостями

Тяга к веществам — не «дурная привычка», а заболевание.

Людям с аддикциями необходима пожизненная поддерживающая терапия, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Зависимое поведение — это хроническая болезнь, она никогда не излечивается. Зависимость — это не дурная привычка, это психолого-психиатрическое расстройство. Зависит от стадии, зависит от формы. Если вы думаете, что проблема в слабохарактерности, разбалованности, плохой силе воли, то это не так, это ошибка. Это болезнь, зависимый человек никогда не виноват в том, что у него развивается зависимое поведение. Его можно винить, когда он осознаёт, что это стало проблемой, но не обращается за помощью. Зависимость можно контролировать, её можно вывести в длительную ремиссию. Человек, который склонен к зависимому поведению, должен принять, что всю свою жизнь он должен находиться в поддерживающем состоянии, в поддерживающей терапии, чтобы эта зависимость не вернулась».

Ранее СК предложил снизить до 14 лет возраст привлечения к ответственности за сбыт наркотиков. Сейчас нижний порог составляет 16 лет. Эта инициатива в настоящий момент прорабатывается, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако в беседе с ТАСС он подчеркнул, что это необходимо делать только в комплексе с другими мерами. Бастрыкин рассказал, что в прошлом году более 3,5 тысячи преступлений, совершенных подростками, были связаны с незаконным оборотом наркотических веществ.