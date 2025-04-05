Психологи рассказали, какие родственники раздражают больше всего

Казалось бы, родственники должны быть самыми близкими людьми для любого из нас. Однако далеко не все так радужно. По словам ученых, именно родные чаще всего становятся раздражающими факторами для своих близких. В особенности это касается представительниц женского пола.

Маленькие дети

Американские ученые не сомневаются в том, что в список родственников, вызывающих наибольшее раздражение, следует внести детей. В частности, как утверждают специалисты из Университетов Нью-Йорка и Кларка, людей нервирует детский крик. Американцы доказали это, проведя эксперимент с участием как мужчин, так и женщин, которые должны были решать математические задачи под звуковое сопровождение. Наибольшее количество ошибок они допустили, когда слышали детский плач.

А сотрудники Института Вейцмана обнаружили, что женщины в присутствии детей начинают вести себя агрессивно. По сообщениям журнала Science Advances, такое поведение обусловлено гексодеканалом, веществом, не имеющим запаха, которое выделятся с кожи головы младенцев. Участников опыта, под носами которых были приклеены полоски с гексодеканалом, попросили сыграть в игру. Во время игры агрессия именно среди женщин увеличилась на 40%.

Партнеры и супруги

Однако партнеры и даже законные супруги многих раздражают не меньше, чем дети. По крайней мере, такие результаты получили сотрудники крупной компании, занимающейся производством бытовой техники. Руководство компании решило выяснить, как облегчить жизнь тем, кто состоит в отношениях, с помощью гаджетов. В рамках данного исследования было опрошено примерно 2 тысячи человек, 1/3 из которых признались в том, что самым нервирующим объектом для них является вторая половинка.

Похожая статистика была зафиксирована и британскими психологами из Университета Ланкастера, которые взяли интервью у своих соотечественников. Экспертов интересовало, какого человека назовут британцы в качестве наиболее раздражающего фактора. 40% респондентов заявили, что их раздражает начальник, а 50% не постеснялись сказать, что чаще всего негатив у них вызывает супруг. Причем последние уточнили, что поведение начальника на фоне поведения мужа или жены кажется безобидным.

Родственники женского пола

Впрочем, если верить изданию American Sociological Review, ученые из разных стран, объединившиеся в одну группу специально для исследования этой темы, получили более определенные результаты. В опросе приняло участие 1100 человек, большинство из которых рассказало о том, что наименее негативные чувства у них вызывают соседи и друзья, а вот родственников они терпят с трудом. Причем, выяснилось, что лишь немногих раздражают родные мужского пола, в частности отцы.

В перечень же самых нервирующих родных попали особы женского пола. На первом месте среди респондентов старше 50 лет оказались матери, а более молодых раздражают сестры и жены. Такой итог эксперты объяснили тем, что женщины более эмоциональны и стремятся вмешиваться в жизнь близких людей, беспокоясь за них. Именно поэтому женщина не только играет важную роль в семье, но и воспринимается родственниками как раздражитель.