Гинеколог объяснил, через какое время после родов можно заниматься сексом

Нижегородский гинеколог рассказал, когда можно заниматься сексом после родов
Акушер-гинеколог роддома № 1 Нижнего Новгорода Игорь Кондюров рассказал женщинам, как восстановить сексуальную активность после родов. Его комментарием поделился редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Врач объяснил, что снижение либидо после родов — это нормально. После выписки из роддома рекомендуется воздерживаться от физической близости в течение полутора месяцев.
"Дальше секс нужен и полезен, но многие мамы к этому моменту эмоционально выгорают", — отметил Игорь Кондюров.
Дело в том, что матери устают от бессонных ночей, особенно когда дети болеют, поэтому им нужно восстановить эмоциональный фон. Поддержку может оказать мужчина, если он рядом, помогает ей и проявляет инициативу. Также важно помнить о романтике, потому что даже короткие прогулки и свидания улучшают настроение.
"Отвлечение на 2–3 часа даст хороший эмоциональный заряд маме малыша", — подчеркнул гинеколог.
Сам секс, по мнению врача, может стать эмоциональной поддержкой, которая даст заряд энергии и поможет укрепить отношения.
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