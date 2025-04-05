Гинеколог объяснил, через какое время после родов можно заниматься сексом

Акушер-гинеколог роддома № 1 Нижнего Новгорода Игорь Кондюров рассказал женщинам, как восстановить сексуальную активность после родов. Его комментарием поделился редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Врач объяснил, что снижение либидо после родов — это нормально. После выписки из роддома рекомендуется воздерживаться от физической близости в течение полутора месяцев.

"Дальше секс нужен и полезен, но многие мамы к этому моменту эмоционально выгорают", — отметил Игорь Кондюров.

Дело в том, что матери устают от бессонных ночей, особенно когда дети болеют, поэтому им нужно восстановить эмоциональный фон. Поддержку может оказать мужчина, если он рядом, помогает ей и проявляет инициативу. Также важно помнить о романтике, потому что даже короткие прогулки и свидания улучшают настроение.

"Отвлечение на 2–3 часа даст хороший эмоциональный заряд маме малыша", — подчеркнул гинеколог.

Сам секс, по мнению врача, может стать эмоциональной поддержкой, которая даст заряд энергии и поможет укрепить отношения.

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