Названа польза секса только по выходным

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу секса только по выходным. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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В выпуске специалисты обсуждали, насколько полезно заниматься сексом только на выходных. Продеус отметил, что одно из научных исследований показало, что интимная близость хотя бы раз в неделю снижает риск смертности на 49 процентов.

По словам специалиста, для поддержания здоровья необходимо заниматься сексом 52 раза в год.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников разрешил пожилым россиянкам заниматься сексом. Он заявил, что медицинская необходимость в интимной близости есть всегда.

До этого врач раскрыл неочевидную пользу секса. Доктор отметил, что половая связь снижает риск развития рака простаты у мужчин.