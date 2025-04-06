Назван способ определить асексуала

По внешним признакам распознать асексуала нельзя. Это можно узнать только пообщавшись с человеком, когда он сам о себе расскажет, если посчитает нужным, или по косвенным признакам, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Можно предположить по косвенным факторам, но опять же требующим подтверждение после общения. Это отсутствие интереса к сексу или редкое его проявление, отсутствие сексуальных фантазий с участием себя или других, у части асексуалов фантазии могут быть, но без личного участия, эгосинтонность: человек не страдает из-за отсутствия влечения в отличие от людей с расстройствами сексуального желания, возможна романтическая привязанность без сексуального компонента», -— объяснил специалист.

Понять, что вы сами являетесь асексуалом, можно при помощи тестов. Один из них — опросник для определения сексуального темперамента эксперта по половому воспитанию Эмили Нагоски. Он содержит такие утверждения: «я очень редко чувствую сексуальное возбуждение», «секс в отношениях для меня не важен», «долгое воздержание не доставляет мне дискомфорта», «я ничего не чувствую во время секса и хочу поскорее закончить» и другие. Если 4 и более утверждений для вас верны — вы можете находиться в асексуальном спектре.

«Исследователями асексуальность рассматривается как вариант нормы человеческой сексуальности. Кроме того, в благоприятных социально-экономических условиях асексуалы могут создавать семьи, усыновлять детей, помогать в воспитании детей у своих родственников, что, кстати, достаточно распространенное явление и в животном мире. Либо просто могут жить без потомства — как и многие сексуальные люди. Кроме того, само явление асексуальности, нам демонстрирует, что мы еще не все знаем о нас самих, отсюда и концепция о «инстинкте размножения» не совсем верна», – добавил Гулько.

Подробнее о том, кто такие асексуалы, на какие заболевания может указывать нежелание заниматься сексом и не противоречит ли такое поведение природе — в материале «Газеты.Ru».