Названа возможная причина развития асексуальности у поколения Z

Асексуальность — отсутствие какого-либо интереса к сексу у человека. Это явление относительно новое, и в последнее время стали говорить о том, что поколение Z менее заинтересовано в сексе, чем предыдущие. Это явление может быть отражением изменений в социуме, которые накопились за последние годы, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психиатр, доцент НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Юрий Прокопенко.

«Примерно в 13 лет у людей начинает расти половое влечение, начинается пубертатный период. Все его проходят: у кого-то больше гормонов, соответственно, выше половое влечение, у кого-то меньше. Многие люди, которые стали асексуалами, в юности переживали период полового созревания так же, как и их сверстники. Они хотели, мечтали и делали все то же самое, что и их одноклассники. Однако с течением времени их одноклассники начали заниматься сексом, и все чаще и с большим удовольствием, чем асексуалы. Асексуалы могут вспоминать о своих прежних чувствах и действиях, но считают их проявлениями детства. Некоторые асексуалы могут помнить о своем интересе к сексу, но он не вызывает у них эмоций. У них может быть эрекция по утрам, и они могут с удовольствием разглядывать женские ножки в трамвае, но не более того», — рассказал сексолог Прокопенко.

Гормоны, по словам сексолога, это биологическая сторона сексуальности, но человек — существо биосоциальное. И социальная часть тоже сильно влияет на отношение человека к сексу.

«Например: девушке 38 лет, и она уверена, что до свадьбы сексом заниматься нельзя, замуж ее не берут, и вот она сохраняет девственность. При этом она может хотеть секса, но у нее есть запреты. По сути, это вынужденная асексуальность. Поскольку мы с вами уже обозначили, что асексуалы – взрослые здоровые люди, которые не хотят заниматься сексом, то, скорее всего, именно социальная часть их сексуальности по каким-то причинам принимает такую форму. Это либо воспитание, либо самовоспитание, психологическое влияние каких-либо организаций извне, либо вынужденная мера», -— добавил Прокопенко.

Подробнее о том, кто такие асексуалы, на какие заболевания может указывать нежелание заниматься сексом и не противоречит ли такое поведение природе — в материале «Газеты.Ru».